Спектакль Вечер поэзии пушкинской поры

Вечер поэзии пушкинской поры в кафе «Притяжение»

Кафе «Притяжение» приглашает вас на вечер поэзии, посвящённый творчеству поэтов золотого века. В программе прозвучат работы таких мастеров, как Державин, Тредиаковский, Баратынский, Фет, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Рылеев, Жуковский, Некрасов и Тютчев. Читает известный артист Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира», композитор и автор популярных музыкальных хитов.

Первую треть XIX века в русской литературе принято считать золотым веком поэзии. В это время происходили интенсивные эстетические поиски и формировался новый поэтический язык, способный выразить внутренний мир человека — как в повседневных заботах, так и в возвышенных стремлениях. Русская лирика стала высокохудожественным искусством, где совершенство формы и оригинальность мысли стали основными критериями.

На вечере Антон Тарасов поведёт зрителей через стихи классиков русской поэзии, раскрывая их глубину и многогранность. Его чуткость, искренность и эрудированность позволят по-новому взглянуть на знакомые творения. Тарасов — не только поэт: он также композитор, и его музыка регулярно звучит на сценах Мариинского театра и других площадок Санкт-Петербурга. Среди его литературных работ — роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили высокие оценки критиков.

Театр «Неолира», основанный в 2019 году, имеет в своём репертуаре более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и фестивали. Каждый проект театра — это уникальное событие, предлагающее зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этой культурной программы и насладиться поэзией в исполнении таланта Антона Тарасова!