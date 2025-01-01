Спектакль Вечер поэзии при свечах. Маяковский vs Есенин

Литературное путешествие: Маяковский и Есенин в театре «Неолира»

Владимир Маяковский и Сергей Есенин — два великих поэта XX века, которые, несмотря на свою выдающуюся литературу, часто воспринимаются как антагонисты. Это восприятие может быть связано с их различиями в поэтических направлениях и взглядах на роль поэта. На предстоящем спектакле зрители смогут глубже понять эти две уникальные фигуры.

Интерактивная прогулка по истории

Вас ждет увлекательная экскурсия по старинным интерьерам театра, где будут представлены многочисленные экспонаты: подлинная мебель, живописные полотна, скульптура, графика и керамика. В ходе мероприятия прозвучат стихи и важные моменты из жизни Маяковского и Есенина, что создаст атмосферу погружения в эпоху Серебряного века.

Ведущий вечера

Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткость, ум и эрудиция помогут зрителям открыть чарующую глубину поэзии. Антон, имея психологическое образование, стал композитором и автором множества хитов. Его литературные произведения, такие как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», получили восторженные отзывы.

Музыка и ужин

Особое внимание стоит уделить музыкальному сопровождению вечера. За арфой будет выступать Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа — праправнучка знаменитого архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Также для гостей будет предложено сытное и сладкое ассорти, включающее:

канапе

профитроли

киши

тарталетки

круассаны

эклеры

макаруны

Чай или кофе на выбор завершат вечер.

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за время своего существования представил более ста мероприятий, среди которых поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и сольные концерты. Каждый спектакль театра оставляет незабываемые эмоции у зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и искусства! Продолжительность мероприятия составляет 2 часа.