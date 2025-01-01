Спектакль Вечер поэзии при свечах. Маяковский vs Есенин

Владимир Маяковский и Сергей Есенин — два великих поэта XX века, которые, несмотря на свою выдающуюся литературу, часто воспринимаются как антагонисты. Это восприятие может быть связано с их различиями в поэтических направлениях и взглядах на роль поэта. На предстоящем спектакле зрители смогут глубже понять эти две уникальные фигуры.
Вас ждет увлекательная экскурсия по старинным интерьерам театра, где будут представлены многочисленные экспонаты: подлинная мебель, живописные полотна, скульптура, графика и керамика. В ходе мероприятия прозвучат стихи и важные моменты из жизни Маяковского и Есенина, что создаст атмосферу погружения в эпоху Серебряного века.
Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткость, ум и эрудиция помогут зрителям открыть чарующую глубину поэзии. Антон, имея психологическое образование, стал композитором и автором множества хитов. Его литературные произведения, такие как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», получили восторженные отзывы.
Особое внимание стоит уделить музыкальному сопровождению вечера. За арфой будет выступать Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа — праправнучка знаменитого архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Также для гостей будет предложено сытное и сладкое ассорти, включающее:
Чай или кофе на выбор завершат вечер.
Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за время своего существования представил более ста мероприятий, среди которых поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны и сольные концерты. Каждый спектакль театра оставляет незабываемые эмоции у зрителей.
Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и искусства! Продолжительность мероприятия составляет 2 часа.