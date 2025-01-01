Вечер пластики: студенческие работы на сцене ГИТИС-театра

На "Вечере пластики" состоится уникальное представление студенческих работ, созданных учащимися ведущих театральных вузов Москвы. Эта площадка станет местом для демонстрации талантов будущих артистов и хореографов.

Участники вечера

Среди учебных заведений, представленных на событии, можно отметить:

Школа-студия МХАТ

Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина

Театральный институт имени Б. Щукина

Институт Современного искусства

Российский институт театрального искусства - ГИТИС

Зачем стоит посетить?

Вечер представляет собой не только возможность увидеть новые имена в театральном искусстве, но и стать свидетелем смелых экспериментов в области пластики и сценического движения. Зрители смогут насладиться свежими взглядами на классические и современные темы через призму студенческих работ.

Приходите поддержать молодых талантов и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения!