Вечер пластики
Спектакль Вечер пластики

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Вечер пластики: студенческие работы на сцене ГИТИС-театра

На "Вечере пластики" состоится уникальное представление студенческих работ, созданных учащимися ведущих театральных вузов Москвы. Эта площадка станет местом для демонстрации талантов будущих артистов и хореографов.

Участники вечера

Среди учебных заведений, представленных на событии, можно отметить:

  • Школа-студия МХАТ
  • Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина
  • Театральный институт имени Б. Щукина
  • Институт Современного искусства
  • Российский институт театрального искусства - ГИТИС

Зачем стоит посетить?

Вечер представляет собой не только возможность увидеть новые имена в театральном искусстве, но и стать свидетелем смелых экспериментов в области пластики и сценического движения. Зрители смогут насладиться свежими взглядами на классические и современные темы через призму студенческих работ.

Приходите поддержать молодых талантов и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения!

