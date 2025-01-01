Вечер песен сплин

Возвращение группы «Новый Предмет» с песнями Сплина

По вашим просьбам мы с радостью снова пригласили наших друзей из Ярославля, группу «Новый Предмет». Этот вечер обещает быть незабываемым, ведь музыканты подготовили специальную программу, состоящую из трех отделений.

Программа вечера

В первых двух отделениях зрители смогут насладиться песнями группы «Сплин» — одного из самых известных и любимых коллективов российской рок-сцены. Хиты этой группы, полные глубоких смыслов и ярких эмоций, обязательно найдут отклик в сердцах слушателей.

Бонус для зрителей

В качестве приятного бонуса, музыканты исполнят главные хиты других культовых отечественных групп. Это отличная возможность вспомнить любимые песни и открыть для себя что-то новое в исполнении талантливых артистов.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот уникальный концерт! Приходите насладиться атмосферой живой музыки и хорошего настроения. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.