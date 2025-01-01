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Вечер песен сплин
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вечер песен сплин

Вечер песен сплин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Возвращение группы «Новый Предмет» с песнями Сплина

По вашим просьбам мы с радостью снова пригласили наших друзей из Ярославля, группу «Новый Предмет». Этот вечер обещает быть незабываемым, ведь музыканты подготовили специальную программу, состоящую из трех отделений.

Программа вечера

В первых двух отделениях зрители смогут насладиться песнями группы «Сплин» — одного из самых известных и любимых коллективов российской рок-сцены. Хиты этой группы, полные глубоких смыслов и ярких эмоций, обязательно найдут отклик в сердцах слушателей.

Бонус для зрителей

В качестве приятного бонуса, музыканты исполнят главные хиты других культовых отечественных групп. Это отличная возможность вспомнить любимые песни и открыть для себя что-то новое в исполнении талантливых артистов.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот уникальный концерт! Приходите насладиться атмосферой живой музыки и хорошего настроения. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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