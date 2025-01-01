Вечер песен и романсов петербургских композиторов «Петербургское бельканто»

Петербургское бельканто в Эрмитажном театре

Программа «Петербургское бельканто», разработанная Антоном Таноновым и Алексеем Гориболем, представляет собой масштабную антологию классического романса и лирической песни. В этих произведениях звучит мелодия Петербурга: от Михаила Глинки до современных композиторов.

Темы и стили

Концерт охватывает широкий спектр тем и стилей, включая классицизм, Серебряный век, советский стиль, речитацию и канцону. Зрители смогут насладиться баркаролой и сатирой, а также иронией и гротеском. Ключевыми аспектами программы становятся пересечения кино и театра, что делает это музыкальное путешествие особенно увлекательным.

Кульминация программы

Венцом программы станет культовый вокальный цикл Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта», основанный на произведениях поэтов-обериутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Исполнение этого уникального сочинения пройдет в Эрмитажном театре и приурочено к 70-летию со дня рождения выдающегося современного композитора.

Специальный фестиваль

Концерт является частью фестиваля современной музыки «Петербургские дожди», который проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза композиторов России. Это отличная возможность не только прикоснуться к классике, но и услышать актуальные произведения, созданные сейчас.