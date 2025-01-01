Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер песен и романсов петербургских композиторов «Петербургское бельканто»
Киноафиша Вечер песен и романсов петербургских композиторов «Петербургское бельканто»

Вечер песен и романсов петербургских композиторов «Петербургское бельканто»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Петербургское бельканто в Эрмитажном театре

Программа «Петербургское бельканто», разработанная Антоном Таноновым и Алексеем Гориболем, представляет собой масштабную антологию классического романса и лирической песни. В этих произведениях звучит мелодия Петербурга: от Михаила Глинки до современных композиторов.

Темы и стили

Концерт охватывает широкий спектр тем и стилей, включая классицизм, Серебряный век, советский стиль, речитацию и канцону. Зрители смогут насладиться баркаролой и сатирой, а также иронией и гротеском. Ключевыми аспектами программы становятся пересечения кино и театра, что делает это музыкальное путешествие особенно увлекательным.

Кульминация программы

Венцом программы станет культовый вокальный цикл Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта», основанный на произведениях поэтов-обериутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Исполнение этого уникального сочинения пройдет в Эрмитажном театре и приурочено к 70-летию со дня рождения выдающегося современного композитора.

Специальный фестиваль

Концерт является частью фестиваля современной музыки «Петербургские дожди», который проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза композиторов России. Это отличная возможность не только прикоснуться к классике, но и услышать актуальные произведения, созданные сейчас.

Купить билет на концерт Вечер песен и романсов петербургских композиторов «Петербургское бельканто»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
6 октября понедельник
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 500 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
31 октября в 21:30 Butcher & Banker
от 990 ₽
Stand Up главный Moneymic
18+
Юмор
Stand Up главный Moneymic
8 октября в 20:00 1703
от 10 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
19 октября в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше