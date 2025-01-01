Вечер памяти Всеволода Задерацкого в Мариинском театре

XX Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма» приглашает на уникальный концерт, посвященный памяти выдающегося композитора и музыканта Всеволода Задерацкого. Это событие подарит зрителям возможность насладиться как известными, так и неизведанными произведениями мастера.

Исполнители вечернего концерта

Даниил Саямов (фортепиано)

Павел Нерсесьян (фортепиано)

Даниил Екимовский (фортепиано)

Программа концерта

В программе вечера представлены следующие произведения Всеволода Задерацкого:

Соната № 2

«Микробы лирики»

«Тетрадь миниатюр»

«Фарфоровые чашки»

Соната № 3 до-диез минор (первое исполнение)

24 прелюдии

Не упустите возможность стать частью этого значимого музыкального события, которое пройдет в одном из самых престижных театров страны. Концерт обещает быть незабываемым и наполненным эмоциями.