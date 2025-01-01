Меню
Вечер памяти Всеволода Задерацкого
Вечер памяти Всеволода Задерацкого

Возраст 6+

О концерте

Вечер памяти Всеволода Задерацкого в Мариинском театре

XX Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма» приглашает на уникальный концерт, посвященный памяти выдающегося композитора и музыканта Всеволода Задерацкого. Это событие подарит зрителям возможность насладиться как известными, так и неизведанными произведениями мастера.

Исполнители вечернего концерта

  • Даниил Саямов (фортепиано)
  • Павел Нерсесьян (фортепиано)
  • Даниил Екимовский (фортепиано)

Программа концерта

В программе вечера представлены следующие произведения Всеволода Задерацкого:

  • Соната № 2
  • «Микробы лирики»
  • «Тетрадь миниатюр»
  • «Фарфоровые чашки»
  • Соната № 3 до-диез минор (первое исполнение)
  • 24 прелюдии

Не упустите возможность стать частью этого значимого музыкального события, которое пройдет в одном из самых престижных театров страны. Концерт обещает быть незабываемым и наполненным эмоциями.

Купить билет на концерт Вечер памяти Всеволода Задерацкого

Декабрь
25 декабря четверг
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

