Спектакль Вечер памяти В.Баснера

Театрализованный концерт к юбилею композитора Вениамина Баснера

24 октября в 19:00 на сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина пройдет театрализованный концерт «Баснер: Музыка сердца». Это мероприятие посвящено 100-летнему юбилею выдающегося композитора Вениамина Баснера.

Вечер памяти

Вечер памяти создан артистами Театра Эстрады в сотрудничестве с Концертным симфоническим оркестром IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко. Режиссером выступает Владимир Пискун, лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

О композиторе

Вениамин Ефимович Баснер (1 января 1925 – 3 сентября 1996) – знаменитый советский и российский композитор. Его творчество включает в себя множество опер, оперетт, концертов и симфоний. Широкую известность ему принесли военные песни и киномузыка. Среди самых известных произведений – «С чего начинается Родина» (из фильма «Щит и меч»), «На безымянной высоте» и «От разлуки до разлуки» (из фильма «Тишина»).

Особенности концерта

Концерт будет построен на воспоминаниях близких, коллег и современников Вениамина Баснера, а также на уникальных документальных материалах о его жизни и творчестве. Зрители смогут увидеть на сцене ожившие образы людей эпохи, таких как композитор Дмитрий Шостакович, поэт Михаил Матусовский и актер Владимир Басов.

Артисты на сцене

В концерте примут участие засл. арт. России Юрий Гальцев, а также артисты Игорь Ярошевич, Юрий Михайлик, Анастасия Лазо и многие другие, в общей сложности — более двадцати исполнителей.

«…Только то, что по-настоящему идет от сердца, люди хранят долго. И такие песни могут стать народными…» - Вениамин Баснер.