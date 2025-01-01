Меню
Вечер памяти Народной артистки СССР Людмилы Касаткиной
Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер памяти Людмилы Касаткиной на Малой сцене Театра российской армии

15 мая 2025 года в 19:00 на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения Народной артистки СССР Людмилы Касаткиной. Этот вечер станет данью уважения актрисе, чья жизнь была неразрывно связана с театром.

Творческий путь Людмилы Касаткиной

Людмила Ивановна служила родному театру 65 лет, начиная с 1947 года, когда она окончила ГИТИС. За время своей карьеры она исполнила более 60 главных ролей в спектаклях таких выдающихся режиссёров, как Алексей Попов, Владимир Канцеля, Борис Львов-Анохин и многих других.

Среди её самых запоминающихся ролей можно выделить:

  • Зоя в спектакле «Последние рубежи»
  • Марья Антоновна в «Ревизоре»
  • Катарина в «Укрощении строптивой»
  • Нила Снижко в «Барабанщице»
  • Женька Шульженко в «Фабричной девчонке»
  • Комиссар в «Оптимистической трагедии»
  • Киса в «Раскинулось море широко»
  • Лейди Торренс в «Орфей спускается в ад»
  • Королева Елизавета в «Ваша сестра и пленница»
  • Миссис Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж»

Людмила Касаткина также запомнилась зрителям по ролям в известных фильмах, таких как «Укротительница тигров», «Большая перемена», «Вызываем огонь на себя» и других.

Программа вечера

В этот вечер о Людмиле Ивановне расскажут артисты, с которыми она работала: народная артистка России Ольга Богданова, заслуженный артист России Михаил Богдасаров и режиссер Сергей Майоров. Ведущими вечера станут ученики Касаткиной — заслуженная артистка России Алиса Богарт и Роман Радов. Также на мероприятии примут участие члены семьи актрисы: Алексей и Анна Колосовы.

Дополнительные мероприятия

В рамках празднования 100-летия со дня рождения Людмилы Касаткиной также запланированы:

  • 14 мая — пресс-конференция в ТАСС
  • 14 мая — открытие фотовыставки на Мосфильме
  • 15 мая в 18:00 — выставка театральных костюмов и фотографий в фойе ЦАТРА
  • 15 мая — открытие выставки на Страстном бульваре
  • 23 мая — открытие фотовыставки в ГИТИСе
  • Мастер-классы и творческие встречи с учениками
  • Ретроспектива фильмов

Организаторы памятных мероприятий — Фонд поддержки деятелей науки, культуры и спорта имени народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова, а также АНО «Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

