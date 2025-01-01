Вечер памяти М. Горшенева

Вечер памяти Михаила Горшенева в Сочи

Приглашаем всех любителей сказок, хорошей музыки и веселого общества на уникальное событие — вечер памяти Михаила Горшенева, легендарного фронтмена группы «Король и Шут». Это мероприятие пройдет в рок-баре «Треугольник» в Сочи.

Лучшие песни на сцене

В этот вечер вас ждет выступление группы Джокер — одной из самых ярких и харизматичных рок-команд России. Их энергия и харизма гарантируют незабываемые эмоции. Если вы не из Сочи, это еще более весомая причина посетить это мероприятие. Как говорится: «Не был на Джокере — не был в Сочи!»

Внимание, опасно!

С первых аккордов у вас могут возникнуть приступы безудержного веселья! Мастерство барменов рок-бара «Треугольник» и уникальная Rockoteka от нашего DJ создадут атмосферу праздника. Официанты обеспечат вам комфортное обслуживание, продлевая удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность окунуться в мир рок-музыки и почтить память великого артиста. Приходите с друзьями и заряжайтесь позитивом на весь вечер!