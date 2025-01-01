Вечер памяти к 75-му юбилею Валерия Шаповалова «Лимонадный Джо»

75-й юбилей со дня рождения Валерия Шаповалова, легендарного музыканта и участника одной из первых советских рок-групп «Москвичи», станет поводом для особого вечера. Валерий известен как автор-исполнитель хитов «Стой, кто идёт» и «Гимна Партии любителей пива». В течение своей карьеры он выступал в таких коллективах, как «Братья Шаповаловы», ВИА «Пламя», «Мозаика» и, конечно, «Лимонадный Джо».
В этом вечере примут участие известные артисты и музыканты — друзья и коллеги Валерия, которые поделятся воспоминаниями и интересными историями с гастролей. Гостям будут исполнены как песни самого Шаповалова, так и авторские произведения участников.
В программе также предусмотрена демонстрация видеоклипов лучших песен Валерия Шаповалова, видео-интервью и архивные фото-материалы, что позволит зрителям глубже погрузиться в атмосферу творчества юбиляра.
Автор идеи и соведущая мероприятия — дочь Валерия Шаповалова Юлия Шаповалова. Участие в концерте примут:
Этот вечер станет не только данью памяти Валерию Шаповалову, но и уникальной возможностью для зрителей вновь насладиться его музыкой и историей.