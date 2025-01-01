Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер памяти к 75-му юбилею Валерия Шаповалова «Лимонадный Джо»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер памяти к 75-му юбилею Валерия Шаповалова «Лимонадный Джо»

Вечер памяти к 75-му юбилею Валерия Шаповалова «Лимонадный Джо»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трибьют - вечер памяти к 75-му юбилею Валерия Шаповалова «Лимонадный Джо»

75-й юбилей со дня рождения Валерия Шаповалова, легендарного музыканта и участника одной из первых советских рок-групп «Москвичи», станет поводом для особого вечера. Валерий известен как автор-исполнитель хитов «Стой, кто идёт» и «Гимна Партии любителей пива». В течение своей карьеры он выступал в таких коллективах, как «Братья Шаповаловы», ВИА «Пламя», «Мозаика» и, конечно, «Лимонадный Джо».

Что ожидать от концерта

В этом вечере примут участие известные артисты и музыканты — друзья и коллеги Валерия, которые поделятся воспоминаниями и интересными историями с гастролей. Гостям будут исполнены как песни самого Шаповалова, так и авторские произведения участников.

Мультимедийная составляющая

В программе также предусмотрена демонстрация видеоклипов лучших песен Валерия Шаповалова, видео-интервью и архивные фото-материалы, что позволит зрителям глубже погрузиться в атмосферу творчества юбиляра.

Программа вечера

Автор идеи и соведущая мероприятия — дочь Валерия Шаповалова Юлия Шаповалова. Участие в концерте примут:

  • Вячеслав Малежик
  • ВИА «Пламя» под руководством Валерия Белова
  • Ирина Шачнева
  • Владимир Куклин
  • Алексей Шачнев
  • Группа «Старый Парк»
  • Виктор Харакидзян
  • Григорий Гладков
  • Группа ГрАссмейстер
  • Группа Кукуруза
  • Группа «Мистерия-Буфф»
  • Борис Уборевич-Боровский и группа BOMB LANE BAND
  • Андрей Лукьянов (экс-солист гр. «Окно», «Мистер Твистер», «Ромарио», «Конец фильма»)
  • Генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев

Этот вечер станет не только данью памяти Валерию Шаповалову, но и уникальной возможностью для зрителей вновь насладиться его музыкой и историей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Anna Goshta
18+
Поп
Anna Goshta
10 июля в 23:50 Petter
от 1500 ₽
Именины у Людмилы
12+
Фолк
Именины у Людмилы
27 сентября в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
4 сентября в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше