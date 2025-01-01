Меню
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вечер памяти Джо Дассена — Et si tu n’existais pas…

Вечер памяти Джо Дассена — Et si tu n’existais pas…

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Джо Дассена в Jam Club

20 августа исполняется 45 лет со дня ухода из жизни Джо Дассена — легенды французской эстрады и одного из самых ярких голосов XX века. Его песни, вплетенные в ткань музыкальной культуры, продолжают звучать в сердцах миллионов.

Дассен — это голос, соединяющий сердца. Он пел на французском, но думал по-американски, создавая уникальное сочетание культур. Вспомнив его творчество, мы перенесемся в Париж 70-х, наполненный любовью, ностальгией и шармом.

Концерт, посвященный великому певцу

Концерт «Et si tu n'existais pas...» — это не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие в музыкальную эпоху. В этот вечер вы сможете услышать самые известные хиты Джо Дассена, включая:

  • Et si tu n'existais pas
  • L'été indien
  • Salut
  • À toi
  • Les Champs-Élysées

Группа «Елисейские поля»

Выступление группы «Елисейские поля», культового франкоязычного коллектива Москвы, станет великолепным трибьютом этому великому артисту. За три года своего существования группа завоевала репутацию настоящего посла французской музыкальной культуры в России.

Не упустите возможность почувствовать магию французской музыки и любовь, о которой поет Джо Дассен. Это вечер, который обещает запомниться каждому зрителю.

Купить билет на концерт

Расписание

21 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

