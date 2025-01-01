Вечер памяти Джо Дассена — Et si tu n’existais pas…

20 августа исполняется 45 лет со дня ухода из жизни Джо Дассена — легенды французской эстрады и одного из самых ярких голосов XX века. Его песни, вплетенные в ткань музыкальной культуры, продолжают звучать в сердцах миллионов.
Дассен — это голос, соединяющий сердца. Он пел на французском, но думал по-американски, создавая уникальное сочетание культур. Вспомнив его творчество, мы перенесемся в Париж 70-х, наполненный любовью, ностальгией и шармом.
Концерт «Et si tu n'existais pas...» — это не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие в музыкальную эпоху. В этот вечер вы сможете услышать самые известные хиты Джо Дассена, включая:
Выступление группы «Елисейские поля», культового франкоязычного коллектива Москвы, станет великолепным трибьютом этому великому артисту. За три года своего существования группа завоевала репутацию настоящего посла французской музыкальной культуры в России.
Не упустите возможность почувствовать магию французской музыки и любовь, о которой поет Джо Дассен. Это вечер, который обещает запомниться каждому зрителю.