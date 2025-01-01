Спектакль Вечер откровенной поэзии

Гастроли петербургского театра «Неолира» в Рязани

Запретный плод сладок, и лучшим удобрением для него всегда была страсть. В мире искусства поэты – настоящие адепты этой страсти, обожатели пылких женщин и архитекторы пылких слов. Они сотни лет назад пустили по проводам строк живое электричество чувств, и искушенных читателей по сей день бьет током!

Театр «НЕОЛИРА» приглашает вас пройти этот путь «От красного слова до красной комнаты». Вечер посвящен эротике и матерному слогу – это программа запрещенной поэзии в двух словах.

Знакомство с поэзией

В программе вечера – стихи пылкого Пушкина, мятежного Лермонтова и элегического Баратынского, а также произведения советских лириков, которые подхватили жаркий порыв своих предшественников. Теневую сторону русской поэзии представит художественный руководитель театра «НЕОЛИРА» Антон Тарасов.

Антон Тарасов: Литератор и музыкант

Антон Тарасов – человек многогранного таланта. Его чуткая натура, эрудированность и искренность позволят оголить перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков. Психологическое образование не определило его путь: он стал композитором и автором известных хитов, а также подарил миру роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага». Как основатель театра «НЕОЛИРА», он также ведет ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

Информация для зрителей

Обратите внимание, что мероприятие строго для лиц старше 18 лет! При покупке льготного билета обязательно предъявите студенческий билет или пенсионное удостоверение на входе.

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и уже успел провести более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли и сольные концерты. Каждое событие театра дарит зрителям уникальные эмоции, которые не сможет подарить никто другой.