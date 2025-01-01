Меню
Вечер органных концертов
6+
О концерте/спектакле

Вечер органных концертов в Органном зале Пермской филармонии

Пермская филармония приглашает ценителей музыки на незабываемый вечер органной музыки. Каждый концерт — это возможность погрузиться в мир высоких эмоций, мастерства исполнителей и уникального звучания органа, известного своими внушительными размерами и богатством тембров.

О программе

В программе вечера представлены произведения известных композиторов классической музыки. Зрители смогут насладиться шедеврами, которые по праву считаются жемчужинами органной музыки. Каждое исполнение — это не только наслаждение звуками, но и возможность задуматься о глубоком смысле этих произведений.

Почему стоит посетить

Концерты в Органном зале Пермской филармонии отличаются особой атмосферой. Здесь собраны не только любители музыки, но и профессионалы, которые могут по достоинству оценить каждый нюанс звучания. Это идеальная возможность провести вечер в компании великолепной музыки и единомышленников.

Дополнительная информация

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Убедитесь, что вы выбрали лучший уголок для наслаждения высокими звуками органа, который превращает каждую ноту в настоящее произведение искусства. Сделайте свой вечер незабываемым!

Пермь, 8 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

