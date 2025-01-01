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Вечер органной музыки
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Вечер органной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер органной музыки с Михаилом Павалием

Заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий приглашает вас на уникальный вечер органной музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Что вас ждет?

В программе вечера прозвучат шедевры органного репертуара. Михаил Павалий, известный своей виртуозной игрой и глубоким пониманием музыки, исполнит произведения как классиков, так и современных композиторов.

Интересные факты

  • Орган — один из самых древних музыкальных инструментов, который имеет богатую историю, насчитывающую более двух тысяч лет.
  • Михаил Павалий активно выступает не только в России, но и за ее пределами, удивляя зрителей своим мастерством.
  • Органная музыка благоприятно влияет на эмоциональное состояние и помогает сосредоточиться.

Не упустите шанс!

Приглашаем вас насладиться волшебством органной музыки в исполнении Михаила Павалия. Это мероприятие станет отличной возможностью погрузиться в мир классической музыки и провести вечер в уютной атмосфере.

Следите за обновлениями и не забудьте забронировать билеты заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 августа
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 550 ₽
Краснодар, 12 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 550 ₽

Фотографии

Вечер органной музыки Вечер органной музыки

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