Заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий приглашает вас на уникальный вечер органной музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.
В программе вечера прозвучат шедевры органного репертуара. Михаил Павалий, известный своей виртуозной игрой и глубоким пониманием музыки, исполнит произведения как классиков, так и современных композиторов.
Приглашаем вас насладиться волшебством органной музыки в исполнении Михаила Павалия. Это мероприятие станет отличной возможностью погрузиться в мир классической музыки и провести вечер в уютной атмосфере.
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