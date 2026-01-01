Оповещения от Киноафиши
Вечер органной музыки Эйзекеля Менендеса
6+
Возраст 6+

О концерте

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в Органном зале Пермской филармонии. Главным исполнителем вечера станет талантливый органист Эйзекель Менендес, чье мастерство уже завоевало сердца многих меломанов.

Виртуозное исполнение

Эйзекель Менендес известен своим инновационным подходом к интерпретации классической музыки. Его способности позволяют каждой композиции звучать по-новому, открывая зрителям неизведанные грани музыкального произведения.

Органная музыка

Орган — один из самых величественных инструментов в мире музыки. Его мощный и многоголосый звук способен создать неповторимую атмосферу. На концерте вы услышите как классические, так и современные произведения, которые покажут возможности органов на полную мощность.

Зачем идти на концерт?

Если вы цените высокое искусство и хотите насладиться вечерней атмосферой под звуки органной музыки, не упустите шанс стать частью этого события. Концерт обещает быть незабываемым для любителей музыки и театра.

Не забудьте приобрести билеты заранее, так как они могут быстро распродаться. Мы ждем вас в Органном зале Пермской филармонии!

Купить билет на концерт Вечер органной музыки Эйзекеля Менендеса

Июнь
2 июня вторник
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 1000 ₽

