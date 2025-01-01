Вечер органной музыки Анри Омьера

Приглашаем вас на уникальный вечер органной музыки, который подарит возможность насладиться виртуозной игрой талантливого органиста Анри Омьера. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.
Анри Омьер — главный органист Домского собора в Каркассоне. Его мастерство и глубокое понимание музыкального языка делают каждое выступление незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Погрузитесь в мир органной музыки и получите наслаждение от волшебства звуков!