Вечер органной музыки Анри Омьера
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер органной музыки с Анри Омьером

Приглашаем вас на уникальный вечер органной музыки, который подарит возможность насладиться виртуозной игрой талантливого органиста Анри Омьера. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Исполнитель

Анри Омьер — главный органист Домского собора в Каркассоне. Его мастерство и глубокое понимание музыкального языка делают каждое выступление незабываемым.

Интересные факты

  • Орган, на котором будет играть Омьер, имеет долгую историю и считается одним из самых величественных музыкальных инструментов в регионе.
  • Анри Омьер погружает зрителей в атмосферу, где классическая музыка переплетается с древними традициями, что позволяет раскрыть глубину произведений.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Погрузитесь в мир органной музыки и получите наслаждение от волшебства звуков!

Расписание

Пермь, 28 апреля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

