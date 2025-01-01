Меню
Вечер органного джаза. Sunny Side Quartet
Вечер органного джаза. Sunny Side Quartet

Вечер органного джаза. Sunny Side Quartet

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер органного джаза с Sunny Side Quartet

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится с участием ансамбля Sunny Side Quartet. В составе коллектива – талантливые музыканты: Александр Михайловский, Дмитрий Тихонов, Даниил Гуков и Андрей Горбунов.

Звук электрооргана Hammond

Главной особенностью вечера станет использование электрооргана Hammond, который оказал значительное влияние на множество музыкальных стилей, включая джаз, рок и блюз. Этот инструмент стал символом музыкальной культуры XX века и продолжает покорять сердца зрителей своими неповторимыми звуками.

Кому будет интересно?

Событие будет особенно привлекательно для любителей джаза и ценителей классического органного звучания. Ожидайте незабываемые мелодии и яркие импровизации, которые подарят вам уникальные эмоции и впечатления.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыки и вдохновения!

Купить билет на концерт Вечер органного джаза. Sunny Side Quartet

Январь
9 января пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

Фотографии

Вечер органного джаза. Sunny Side Quartet

