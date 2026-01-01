Спектакль Вечер Ольги Ломоносовой

Оповещения от Киноафиши
Вечер Ольги Ломоносовой
16+
Возраст 16+

О спектакле

Творческий вечер Ольги Ломоносовой в театре Вахтангова

В театре Вахтангова состоится творческий вечер, посвящённый Ольге Ломоносовой — актрисе, известной своими ролями в спектаклях «Дети Арбата», «Кobra. Антитеррор», «Сирано де Бержерак», «Тартюф» и других. Это уникальное мероприятие объединит в себе самые яркие номера из репертуара артистки.

Программа вечера

В рамках вечера зрители смогут насладиться не только музыкальными номерами, но и элементами драматического искусства и хореографии. Ведущей выступит сама Ольга Ломоносова, что добавляет событию особую атмосферу.

Для кого?

Творческий вечер будет интересен как поклонникам творчества Ломоносовой на сцене, так и зрителям, следящим за её деятельностью в кино. Это прекрасная возможность узнать больше о талантливой актрисе и её творческом пути.

Ольга Ломоносова
