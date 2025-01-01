Спектакль Вечер одноактных спектаклей

Вечер одноактных спектаклей в Александринском театре

Спектакль номер один

Хореограф: Валерия Каспарова

Режиссер: Ольга Баранья

Художник по костюмам: Ливия Куруглиева

Художник по свету: Ксения Котенева

«Спектакль номер один» — универсальная история о познании человеком самого себя и окружающего мира. Это танцевальное произведение, пропитанное музыкой группы The Beatles, рассказывает о настоящих и необычайно ценных вещах: человеческих связях, поддержке и коммуникации, уязвимости и поиске внутренней опоры.

Данная постановка является творческой презентацией Театра современного танца «Каннон данс». Это первая работа в репертуаре обновленной труппы, которая представляет собой спектакль-знакомство. Тут танцовщики исследуют свою связь друг с другом, а также взаимодействуют с публикой.

Яркие и индивидуальные номера динамично чередуются на сцене, демонстрируя артистический потенциал каждого танцовщика. «Спектакль номер один» легок, озорен, порой светло-грустен, но всегда delivers драйв — это спектакль о жизни человека, её открытиях, эмоциях и возможных связях, готовых случиться с вами, если вы открыты для них.

Хореограф Валерия Каспарова создает свой уникальный пластический язык, используя различные направления и принципы современного танца. Успех «Спектакля номер один» кроется в сочетании хорошо знакомого музыкального фона и легкочитаемого пластического рисунка.

Продолжительность: 52 минуты без антракта

Рекомендуемый возраст: 12+

Фрейя. Парадигма любви

Премьера: 16 сентября 2025 года

Хореография: Лилит Акопян (Армения / Германия)

Художник по свету: Алиса Устинова

Художник по костюмам: Лилит Акопян

Новая постановка Лилит Акопян обращается к любви как к фундаментальной ценности человеческой жизни. Любовь — это живой организм, преобразующийся внутри нас; она может быть как нежной, так и жестокой. В условиях разрушительной силы и отчуждения выбор близости и желания становится политическим актом, который задает вопросы о том, как любовь может стать нашим самым радикальным оружием.

Это произведение рассматривает любовь как поле битвы и спасение: силу, которая ранит, исцеляет и заново созидает. Как говорил Параджанов: «Я отомщу этому миру любовью». Музыка, звучащая в спектакле, включает произведения таких артистов, как Cocteau Twins и Kangding Ray, создавая уникальную атмосферу.

Продолжительность: 25 минут

Рекомендуемый возраст: 12+