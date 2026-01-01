Вечер одноактных балетов Государственного академического Мариинского театра
Спектакль Вечер одноактных балетов Государственного академического Мариинского театра

6+
О спектакле

Вечер одноактных балетов Мариинского театра в Казани

В Казани пройдет захватывающий вечер одноактных балетов Мариинского театра, организованный в рамках культурной программы Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Труппа под руководством Валерия Гергиева представит два известных шедевра в хореографии Михаила Фокина.

«Шопениана»

Первым в программе станет «Шопениана» — балет-манифест на музыку Фридерика Шопена. Это произведение прекрасно отражает возвышенную лирику и легкость классического танца. В нем традиционные формы классической хореографии гармонично сочетаются с чувственной музыкой, создавая атмосферу мечтательности и нежности.

«Шехеразада»

Затем зрителей ждет «Шехеразада» — хореографическая драма на музыку Н. Римского-Корсакова. Этот балет поражает страстным сюжетом и восточной пышностью. Запоминающаяся история о Синдбаде и Шехеразада, наполненная яркими образами и эмоциональными танцевальными сценами, создаст незабываемое впечатление для каждого зрителя.

Не упустите возможность увидеть блестящую интерпретацию классических произведений в исполнении одной из лучших трупп мира!

