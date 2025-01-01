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Вечер (не)одиноких сердец
Билеты от 2200₽
Киноафиша Вечер (не)одиноких сердец

Спектакль Вечер (не)одиноких сердец

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Комедия о жажде любви, которая присутствует в сердце каждого

В провинциальном кафе решают провести вечеринку, чтобы хоть как-то наполнить пустую кассу. Пять героев, пять ролевых моделей, в одной из которых ты, возможно, узнаешь себя.

Загадка «Вечера одиноких сердец»

Так назвали вечеринку сотрудники кафе, когда поняли, что поток посетителей окончательно иссяк. Вот и вечер. Придёт ли хоть кто-нибудь? Остались ли ещё «одинокие сердца» в этом мире? Похоже, остались. И у каждого своя история — смешная или трагическая, часто с черным юмором, но всех объединяет одно — желание найти того, кому можно подарить свою нерастраченную любовь.

О любви и самоценности: мысли режиссера

Режиссёр-постановщик спектакля Ольга Прихудайлова делится: «Да, наш спектакль о любви. Не только о любви между мужчиной и женщиной, но и о том, как важно позволить себе полюбить себя. О том, как мы часто предаем свои мечты и потом теряемся, пытаясь найти к ним дорогу. Мы теряем любовь и мечту. Персонажи получились чеховские, но в нашей реальности. Они говорят, но не слышат друг друга. Они хотят любви, но не видят её рядом с собой».

Поэзия и честность пьесы Марины Крапивиной

Пьеса Марины Крапивиной — это удивительная, живая и поэтичная история, которая заставляет зрителей задуматься о важности любви и самоценности в нашей жизни.

Режиссер
Ольга Прихудайлова
В ролях
Ксения Энтелис
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Андрей Савостьянов
Елена Нестерова
Андрей Савостьянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
17:00 от 2200 ₽

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