Спектакль Вечер (не)одиноких сердец

Комедия о жажде любви, которая присутствует в сердце каждого

В провинциальном кафе решают провести вечеринку, чтобы хоть как-то наполнить пустую кассу. Пять героев, пять ролевых моделей, в одной из которых ты, возможно, узнаешь себя.

Загадка «Вечера одиноких сердец»

Так назвали вечеринку сотрудники кафе, когда поняли, что поток посетителей окончательно иссяк. Вот и вечер. Придёт ли хоть кто-нибудь? Остались ли ещё «одинокие сердца» в этом мире? Похоже, остались. И у каждого своя история — смешная или трагическая, часто с черным юмором, но всех объединяет одно — желание найти того, кому можно подарить свою нерастраченную любовь.

О любви и самоценности: мысли режиссера

Режиссёр-постановщик спектакля Ольга Прихудайлова делится: «Да, наш спектакль о любви. Не только о любви между мужчиной и женщиной, но и о том, как важно позволить себе полюбить себя. О том, как мы часто предаем свои мечты и потом теряемся, пытаясь найти к ним дорогу. Мы теряем любовь и мечту. Персонажи получились чеховские, но в нашей реальности. Они говорят, но не слышат друг друга. Они хотят любви, но не видят её рядом с собой».

Поэзия и честность пьесы Марины Крапивиной

Пьеса Марины Крапивиной — это удивительная, живая и поэтичная история, которая заставляет зрителей задуматься о важности любви и самоценности в нашей жизни.