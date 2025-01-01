Вечер неизданных эпиграмм Валентина Гафта

Вечер в поддержку нового издания эпиграмм Гафта

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвящённый изданию серии новых книг неизвестных эпиграмм и посвящений Валентина Гафта. Это событие станет важным моментом не только для театральной, но и для литературной жизни страны.

Творческое наследие Гафта

Валентин Иосифович Гафт — это не только любимый актёр, сыгравший множество выдающихся ролей в легендарных фильмах, но и автор великолепных поэтических произведений. Его театральные работы, концерты и эпиграммы стали неотъемлемой частью нашей культурной среды. Несмотря на свою занятость, Гафт не раз изъявлял желание собрать и оформить свои произведения, однако проект издания его лирики и философских размышлений долго оставался незавершенным.

К 90-летию великого артиста

К 90-летию Гафта его друзья, вместе с вдовой Ольгой Остроумовой, решили подготовить книгу, в которую включены никогда ранее не издававшиеся и непубликовавшиеся работы. В домашних архивах семьи, друзей и коллег оказалось множество ценнейших сочинений, которые теперь увидят свет.

Участники вечера

Вечер обещает быть насыщенным и интересным. Среди участников — известные артисты и писатели:

Авангард Леонтьев

Народный артист Российской Федерации Сергей Вишневский

Российский писатель Валентин Смирнитский

Народный артист Российской Федерации Лион Измайлов

Сценарист и поэт-песенник Елена Санаева

Народная артистка Российской Федерации Елена Коренева

Литератор, кинорежиссёр и сценарист Валерий Баринов

Народный артист Российской Федерации Сергей Газаров

Не упустите возможность стать частью этого особенного события и прикоснуться к наследию великого мастера. Каждый из вас сможет оценить красоту и глубину его поэзии, а также вспомнить выдающиеся моменты из его актерской карьеры.