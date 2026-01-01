Вечер музыки Штрауса

Вечер вальсов и мелодий Иоганна Штрауса

В камерном зале Музыкальной квартиры на Тверской ожидается незабываемый вечер, посвящённый творчеству Иоганна Штрауса — «Короля вальсов». Музыка этого выдающегося композитора, написанная с юмором и лёгкостью, уже при жизни завоевала статус символа беззаботного праздника в Вене и других городах мира.

Исполнители вечеринки

На сцене выступят:

Екатерина Нешева — сопрано

Ирина Павлихина — скрипка

Сергей Назаров — флейта

Александр Блок — фортепиано

Ведущий — Артем Косыгин

Программа вечера

Гостей ожидают самые популярные мелодии Штрауса, включая:

Полька «Фестиваль цветов»

Вальс «Венская кровь»

Кадриль «Художников»

Русский марш-фантазия

Полька «В Павловских лесах»

Кадриль «Санкт-Петербург»

Радостный вальс

Кадриль мелодий

Полька «Трик-трак»

Куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь»

Персидский марш

Галоп «Клип-клап»

Кадриль «Орфей»

Вальс «Сказки Венского леса»

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.