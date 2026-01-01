Вечер музыки Штрауса

Вечер вальсов и мелодий Иоганна Штрауса
В камерном зале Музыкальной квартиры на Тверской ожидается незабываемый вечер, посвящённый творчеству Иоганна Штрауса — «Короля вальсов». Музыка этого выдающегося композитора, написанная с юмором и лёгкостью, уже при жизни завоевала статус символа беззаботного праздника в Вене и других городах мира.
Исполнители вечеринки
На сцене выступят:
- Екатерина Нешева — сопрано
- Ирина Павлихина — скрипка
- Сергей Назаров — флейта
- Александр Блок — фортепиано
- Ведущий — Артем Косыгин
Программа вечера
Гостей ожидают самые популярные мелодии Штрауса, включая:
- Полька «Фестиваль цветов»
- Вальс «Венская кровь»
- Кадриль «Художников»
- Русский марш-фантазия
- Полька «В Павловских лесах»
- Кадриль «Санкт-Петербург»
- Радостный вальс
- Кадриль мелодий
- Полька «Трик-трак»
- Куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь»
- Персидский марш
- Галоп «Клип-клап»
- Кадриль «Орфей»
- Вальс «Сказки Венского леса»
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.