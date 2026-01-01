Вечер музыки Штрауса
Билеты от 500₽
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
О концерте

Вечер вальсов и мелодий Иоганна Штрауса

В камерном зале Музыкальной квартиры на Тверской ожидается незабываемый вечер, посвящённый творчеству Иоганна Штрауса — «Короля вальсов». Музыка этого выдающегося композитора, написанная с юмором и лёгкостью, уже при жизни завоевала статус символа беззаботного праздника в Вене и других городах мира.

Исполнители вечеринки

На сцене выступят:

  • Екатерина Нешева — сопрано
  • Ирина Павлихина — скрипка
  • Сергей Назаров — флейта
  • Александр Блок — фортепиано
  • Ведущий — Артем Косыгин

Программа вечера

Гостей ожидают самые популярные мелодии Штрауса, включая:

  • Полька «Фестиваль цветов»
  • Вальс «Венская кровь»
  • Кадриль «Художников»
  • Русский марш-фантазия
  • Полька «В Павловских лесах»
  • Кадриль «Санкт-Петербург»
  • Радостный вальс
  • Кадриль мелодий
  • Полька «Трик-трак»
  • Куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь»
  • Персидский марш
  • Галоп «Клип-клап»
  • Кадриль «Орфей»
  • Вальс «Сказки Венского леса»

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
10 июня среда
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
