Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер музыки для фортепианного дуэта
Киноафиша Вечер музыки для фортепианного дуэта

Вечер музыки для фортепианного дуэта

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Sasha Nordic: Санкт-Петербург - 2025 «И верить в любовь»
12+
Поп
Sasha Nordic: Санкт-Петербург - 2025 «И верить в любовь»
12 сентября в 20:00 Douglas
от 1500 ₽
Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа
6+
Классическая музыка Фолк
Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа
10 января в 12:00 Дом Кочневой
от 1200 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
21 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше