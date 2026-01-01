Вечер музыки Арама Хачатуряна
Вечер музыки Арама Хачатуряна

6+

О концерте

Вечер музыки Арама Хачатуряна в Мариинском театре

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный выдающемуся армянскому композитору Араму Хачатуряну. Концерт пройдет в концертном зале Мариинского театра и обещает стать ярким событием в театральном сезоне.

Исполнители вечера

  • Гайк Казазян (скрипка)
  • Азамат Тедеев (аккордеон, осетинская гармоника)
  • Симфонический оркестр Мариинского театра
  • Дирижер – Юрий Демидович

Программа вечера

Зрителей ожидает разнообразная программа из произведений самого Хачатуряна и современных композиторов:

  • Концерт для скрипки с оркестром ре минор, соч. 46
  • Серенада из музыки к пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова»
  • Вариация Эгины и Заключительная вакханалия из балета «Спартак»
  • Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»
  • Вальс, мазурка и галоп из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
  • Колыбельная, Танец с саблями, Лезгинка из балета «Гаянэ»

Особое произведение

В завершение концерта прозвучит «Элегия памяти Арама Хачатуряна» Арно Бабаджаняна, которая добавит атмосферу глубоких чувств и уважения к композитору, оставившему значимый след в мировом музыкальном искусстве.

Автор программы

Автором концерта является Лариса Гергиева, известный музыкальный деятель и продюсер, который стремится донести до зрителей величие классической музыки.

Не упустите возможность насладиться музыкой Арама Хачатуряна в исполнении талантливых музыкантов и провести вечер в кругу искусства!

Март
19 марта четверг
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
