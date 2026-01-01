Вечер музыки Арама Хачатуряна в Мариинском театре

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный выдающемуся армянскому композитору Араму Хачатуряну. Концерт пройдет в концертном зале Мариинского театра и обещает стать ярким событием в театральном сезоне.

Исполнители вечера

Гайк Казазян (скрипка)

Азамат Тедеев (аккордеон, осетинская гармоника)

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер – Юрий Демидович

Программа вечера

Зрителей ожидает разнообразная программа из произведений самого Хачатуряна и современных композиторов:

Концерт для скрипки с оркестром ре минор, соч. 46

Серенада из музыки к пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова»

Вариация Эгины и Заключительная вакханалия из балета «Спартак»

Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»

Вальс, мазурка и галоп из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»

Колыбельная, Танец с саблями, Лезгинка из балета «Гаянэ»

Особое произведение

В завершение концерта прозвучит «Элегия памяти Арама Хачатуряна» Арно Бабаджаняна, которая добавит атмосферу глубоких чувств и уважения к композитору, оставившему значимый след в мировом музыкальном искусстве.

Автор программы

Автором концерта является Лариса Гергиева, известный музыкальный деятель и продюсер, который стремится донести до зрителей величие классической музыки.

