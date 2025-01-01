Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер Любови Казарновской
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вечер Любови Казарновской

Спектакль Вечер Любови Казарновской

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Творческий Вечер Любови Казарновской в Театре им. Вахтангова: встреча с звездой

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный одной из самых известных российских певиц — Любови Казарновской. Этот уникальный концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей оперного искусства.

Творческий Путь

Любовь Казарновская — яркая звезда мировой оперной сцены, чья карьера охватывает самые престижные театры. Она обучалась у Надежды Малышевой-Виноградовой, известной своей работой с Федором Шаляпиным. Певица выступала на таких сценах, как Ковент-Гарден в Лондоне, Ла Скала в Милане и Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

Современные Проекты

Сегодня Любовь Юрьевна сосредоточила свои усилия на творчестве в России. Она регулярно радует зрителей сольными концертами и совместными выступлениями с мировыми звездами оперы, такими как Хосе Кура. Кроме того, певица активно поддерживает молодых музыкантов через свой Фонд Любови Казарновской.

Кинематографические Успехи

Не ограничиваясь только музыкой, Казарновская также получает главные роли в кино. Она снялась в фильме «Анна» Евгения Гинзбурга и сериале «Темный инстинкт» на канале НТВ, что подчеркивает её многогранный талант.

Не упустите возможность стать частью этого великолепного вечера, который обещает быть полным музыки, эмоций и вдохновения!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Вечер Любови Казарновской Вечер Любови Казарновской

В ближайшие дни

Здравствуйте, Астрид!
16+
Драма
Здравствуйте, Астрид!
12 октября в 20:00 Театр им. Ермоловой
от 500 ₽
Конек-горбунок
0+
Детский
Конек-горбунок
24 августа в 12:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 600 ₽
Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста
12+
Мюзикл
Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста
11 октября в 18:00 КЦ «Меридиан»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше