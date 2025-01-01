Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер квартетов Чайковского
Киноафиша Вечер квартетов Чайковского

Вечер квартетов Чайковского

О концерте

Концерт музыки Чайковского в Театре оперы и балета им. Абая

Приглашаем вас на музыкальное событие, которое пройдет в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы. Вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки, ведь на сцене прозвучат знаменитые квартеты Петра Ильича Чайковского.

Зимний концерт в Алматы

Концерт состоится 14 декабря в 18:00. Это возможность не только насладиться выдающейся музыкой, но и оценить мастерство исполнителей, которые представят произведения, полные эмоций и глубины.

Творчество Чайковского

Чайковский, один из самых известных русских композиторов, создал множество произведений, ставших классикой. Его квартеты известны не только мелодичностью, но и яркой эмоциональностью. Они способны передать весь спектр человеческих чувств, от радости до меланхолии.

Локация и атмосфера

Государственный академический театр оперы и балета имени Абая — это не только культурный центр, но и архитектурный шедевр, где проводятся самые значимые музыкальные мероприятия. Театр предлагает удобные места и блистательную атмосферу для максимального наслаждения музыкой.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера. Приходите с друзьями и близкими — вечера классической музыки способны объединять людей, создавая незабываемые воспоминания.

Купить билет на концерт Вечер квартетов Чайковского

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

В ближайшие дни

Қызық премия
Вечеринка Эстрада
Қызық премия
17 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Антоха МС
Электронная музыка
Антоха МС
21 марта в 20:00 Motor Club Almaty
от 15000 ₽
Заточка в Алматы
Рок
Заточка в Алматы
7 января в 19:00 Motor Club Almaty
от 13000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше