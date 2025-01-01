Вечер кубинского джаза: Dariel Rene в Москве

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер кубинского джаза с участием талантливого пианиста и композитора Dariel Rene. Это выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и кубинских ритмов.

О Dariel Rene

Dariel Rene — выдающийся музыкант, родом из Гаваны. Его стиль сочетает элементы традиционного кубинского джаза с современными музыкальными направлениями. Dariel уже выступал на самых престижных сценах мира и работал с такими звездами, как Chucho Valdés и Pablo Milanés.

Что ожидать от концерта?

В программе вечера — как известные композиции кубинской джазовой классики, так и оригинальные произведения Dariel Rene. Зрители смогут насладиться неповторимой атмосферой, наполненной энергией и страстью кубинской музыки.

Как приобрести билеты?

Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте концертного зала и в кассах. Рекомендуем не откладывать, так как интерес к мероприятию высок, и количество мест ограничено.

Дополнительная информация

Концерт организован в рамках фестиваля "Кубинские ритмы", который проходит в Москве уже в третий раз. Это отличная возможность погрузиться в уникальную кубинскую культуру и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на вечере кубинского джаза с Dariel Rene!