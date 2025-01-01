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Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер кубинского джаза: Dariel Rene

Вечер кубинского джаза: Dariel Rene

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер кубинского джаза: Dariel Rene в Москве

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер кубинского джаза с участием талантливого пианиста и композитора Dariel Rene. Это выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и кубинских ритмов.

О Dariel Rene

Dariel Rene — выдающийся музыкант, родом из Гаваны. Его стиль сочетает элементы традиционного кубинского джаза с современными музыкальными направлениями. Dariel уже выступал на самых престижных сценах мира и работал с такими звездами, как Chucho Valdés и Pablo Milanés.

Что ожидать от концерта?

В программе вечера — как известные композиции кубинской джазовой классики, так и оригинальные произведения Dariel Rene. Зрители смогут насладиться неповторимой атмосферой, наполненной энергией и страстью кубинской музыки.

Как приобрести билеты?

Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте концертного зала и в кассах. Рекомендуем не откладывать, так как интерес к мероприятию высок, и количество мест ограничено.

Дополнительная информация

Концерт организован в рамках фестиваля "Кубинские ритмы", который проходит в Москве уже в третий раз. Это отличная возможность погрузиться в уникальную кубинскую культуру и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на вечере кубинского джаза с Dariel Rene!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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