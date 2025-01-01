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Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio

Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Магия кубинских напевов

Этот вечер подарит вам незабываемое погружение в атмосферу кубинского джаза, исполненного аутентичными носителями этой культуры. Вы услышите не только известные хиты кубинских авторов, но и уникальную религиозную африканскую музыку, поданную в стилистике afro jazz, которая является характерной для Кубы и малоизвестной в нашем регионе.

До сих пор нет единого мнения о том, что первично в этих композициях — музыка, дополняющая переживания героя песни, или слова, придающие выразительной мелодии конкретику эмоций. Программа вечера позволит вам познакомиться с этим жанром в исполнении настоящих мастеров и, возможно, ответить на этот вопрос самостоятельно.

Дариэль Рене — путь к мастерству

Дариэль Рене родился и вырос в Гаване, Куба. Он окончил с отличием Консерваторию Амадео Ролдана по классу лютни и треса — кубинского шестиструнного инструмента, который является разновидностью гитары. Во время учёбы он гастролировал в Норвегии, а затем выступал с кубинским оркестром в Индии перед президентом страны. После получения диплома, Дариэль преподавал в своей alma mater и работал с ансамблем «Asi San», выпустившим три альбома на государственном лейбле «Egrem». Позже, став вокалистом квартета «Acontratiempo», он переехал в Матансас, а затем — в Москву, где основал «Hot Havana Orchestra».

Гран-при и участие в фестивалях

Ансамбль «Hot Havana Orchestra» стал настоящей сенсацией на музыкальных фестивалях России, включая «Усадьбу Jazz», «Ультра джаз», Moscow и Sochi jazz festivals. В 2020 году они получили Гран-при конкурса «Талантливая Россия».

Продолжительность концерта: два отделения по 40 минут

Состав ансамбля:

  • Дариэль Рене (вокал, Куба)
  • Юениор Сальвадор (рояль, Куба)
  • Леонардо Темес (бас, Куба)
  • Франсиско Беррилло (ударные, Куба)

Не пропустите этот уникальный концерт, который откроет для вас магию кубинского джаза и его глубокие корни!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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