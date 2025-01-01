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Вечер комедии
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Вечер комедии

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер комедии в Homie Lounge: смех и креативность в одном флаконе

Приглашаем всех ценителей юмора на уникальный вечер комедии в Homie Lounge, который обещает стать источником вдохновения и хорошего настроения. В этот раз комики поделятся с вами своими самыми сокровенными шутками, созданными специально для вас!

Что вас ждет?

На мероприятии вы сможете стать свидетелем процесса создания материалов для популярных ТВ и YouTube проектов. Это отличная возможность не только посмеяться, но и увидеть, как рождаются шутки, которые потом покоряют зрителей по всей стране.

Когда и где?

Вечер комедии пройдет в Homie Lounge в [укажите дату и время]. Уютная атмосфера и дружелюбная публика создадут идеальные условия для незабываемого вечера.

Почему стоит посетить?

  • Возможность увидеть комиков вживую и стать частью их творческого процесса.
  • Смех и позитив – отличный способ отвлечься от повседневной рутины.
  • Уникальный формат мероприятия, который не оставит вас равнодушными.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Присоединяйтесь к нам в Homie Lounge и зарядитесь хорошим настроением на всю неделю!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
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Классическая музыка
Орган при свечах
15 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
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27 августа в 19:00 Сплетни by Anna Asti
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От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт
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