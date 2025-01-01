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Вечер комедии
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Вечер комедии

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу: шутки, которые создают на ваших глазах

Приглашаем вас на уникальное комедийное событие, где комики поделятся с вами своими новыми шутками! Это не просто вечер смеха, а возможность стать свидетелем процесса создания материалов для популярных ТВ и YouTube проектов.

Что вас ждет?

На сцене выступят опытные комики, которые протестируют свои свежие шутки. Вы сможете не только насладиться юмором, но и увидеть, как рождаются настоящие комедийные номера. Это отличный шанс для любителей комедии и тех, кто хочет погрузиться в мир закулисья.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность увидеть, как создается контент для телевидения и онлайн-платформ.
  • Живое взаимодействие с комиками: ваши реакции могут повлиять на финальную версию шуток!
  • Атмосфера творчества и смеха, которая зарядит положительной энергией.

Не упустите шанс!

Не пропустите это незабываемое событие! Приобретайте билеты заранее и готовьтесь к вечеру, полному смеха и ярких эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Kokopelli Санкт-Петербург, Литейный просп., 61
20:30 от 600 ₽

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