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Вечер камерной музыки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вечер камерной музыки

Вечер камерной музыки

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер камерной музыки в МССМШ им. Гнесиных

Приглашаем вас на незабываемый вечер камерной музыки, который пройдет в Музыкальной школе им. Гнесиных. Это уникальное мероприятие соберет под одной крышей талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Людмила Кружкова — виолончель
  • Владимир Вишневский — фортепиано

О программе

В программе вечера будут представлены произведения классической музыки, которые позволят зрителям насладиться изысканными звуками и мелодиями. Исполнители не только продемонстрируют свое мастерство, но и создадут атмосферу камерного уюта и глубоких эмоций.

Билеты уже в продаже! Успейте приобрести их, чтобы насладиться волшебством музыки в исполнении талантливых артистов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
18:00 от 1000 ₽

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