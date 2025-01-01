Вечер камерной музыки в МССМШ им. Гнесиных

Приглашаем вас на незабываемый вечер камерной музыки, который пройдет в Музыкальной школе им. Гнесиных. Это уникальное мероприятие соберет под одной крышей талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Людмила Кружкова — виолончель

— виолончель Владимир Вишневский — фортепиано

О программе

В программе вечера будут представлены произведения классической музыки, которые позволят зрителям насладиться изысканными звуками и мелодиями. Исполнители не только продемонстрируют свое мастерство, но и создадут атмосферу камерного уюта и глубоких эмоций.

Билеты уже в продаже! Успейте приобрести их, чтобы насладиться волшебством музыки в исполнении талантливых артистов.