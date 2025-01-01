Приглашаем вас на незабываемый вечер камерной музыки, который пройдет в Музыкальной школе им. Гнесиных. Это уникальное мероприятие соберет под одной крышей талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов.
На сцене выступят:
В программе вечера будут представлены произведения классической музыки, которые позволят зрителям насладиться изысканными звуками и мелодиями. Исполнители не только продемонстрируют свое мастерство, но и создадут атмосферу камерного уюта и глубоких эмоций.
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