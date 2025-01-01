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Вечер камерной музыки. А. Баранов, Б. Андрианов, К. Емельянов
Билеты от 300₽
Киноафиша Вечер камерной музыки. А. Баранов, Б. Андрианов, К. Емельянов

Вечер камерной музыки. А. Баранов, Б. Андрианов, К. Емельянов

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Вечер камерной музыки в Зарядье

Не упустите уникальную возможность посетить концерт «Вечер камерной музыки» с участием известных музыкантов: А. Баранова, Б. Андрианова и К. Емельянова. Это событие пройдет в уютной атмосфере культурного центра Зарядье.

Что вас ожидает?

В программе вечера запланированы произведения классических композиторов, а также современные композиции, которые точно удивят даже самых взыскательных слушателей. Вы сможете насладиться гармонией звуков, живой игрой музыкантов и атмосферой камерной музыки.

Интересные факты

  • Александр Баранов - талантливый виолончелист, который активно выступает на международной арене.
  • Борис Андрианов - известный композитор и дирижер, чьи работы исполняются в лучших концертных залах мира.
  • Концерты в Зарядье часто привлекают внимание зрителей благодаря своей уникальной акустике и атмосфере.

Не забудьте!

Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как такие мероприятия пользуются большой популярностью. Убедитесь, что вы находитесь в числе тех, кто сможет насладиться этой незабываемой музыкальной ночью.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

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