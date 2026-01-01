Вечер камерно-вокальной музыки

Камерные вечера в Большом зале

В Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки состоится первый концерт нового цикла «Камерные вечера в Большом зале». Это уникальное событие обещает стать важной вехой в музыкальной жизни города.

Исполнители концерта

Марина Кузина (скрипка) — заслуженный деятель искусств РФ, профессор.

Наталия Мальцева (скрипка) — лауреат международных конкурсов, доцент кафедры струнных инструментов.

Эдуард Миллер (альт) — лауреат международных конкурсов.

Павел Дашкин (виолончель) — лауреат международных конкурсов, доцент кафедры струнных инструментов.

Вилик Дошоян (фортепиано) — лауреат международных конкурсов, ассистент-стажер.

Дмитрий Карпов (фортепиано) — лауреат международных конкурсов, солист Новосибирской государственной филармонии.

Василий Кузин (ведущий концерта) — ректор Новосибирского государственного театрального института, профессор.

Год Альфреда Шнитке

2024 год объявлен годом Альфреда Шнитке — одного из величайших российских композиторов второй половины XX века. Музыка Шнитке отражает отчаянный взгляд на современность, вечные проблемы человечества и его культуры.

Композитор в своих работах исследовал противоречия бытия, вдохновляясь творчеством Достоевского и Малера. Его музыка насыщена масштабными замыслами, контрастной драматургией и эмоциональной экспрессией. В ней выражена борьба с злом и стремление к лучшему в каждом человеке.

Уникальное сочетание индивидуального стиля и traditions русской и европейской музыки сделает вечер незабываемым и откроет новые горизонты музыкальной реальности.

Программа вечера

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, ор. 227

Квартет для фортепиано и струнных, ор. 204 (реконструкция Квартета Г. Малера)

Квинтет для фортепиано и струнного квартета, ор. 108

