Вечер камерно-вокальной музыки

В Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки состоится первый концерт нового цикла «Камерные вечера в Большом зале». Это уникальное событие обещает стать важной вехой в музыкальной жизни города.
2024 год объявлен годом Альфреда Шнитке — одного из величайших российских композиторов второй половины XX века. Музыка Шнитке отражает отчаянный взгляд на современность, вечные проблемы человечества и его культуры.
Композитор в своих работах исследовал противоречия бытия, вдохновляясь творчеством Достоевского и Малера. Его музыка насыщена масштабными замыслами, контрастной драматургией и эмоциональной экспрессией. В ней выражена борьба с злом и стремление к лучшему в каждом человеке.
Уникальное сочетание индивидуального стиля и traditions русской и европейской музыки сделает вечер незабываемым и откроет новые горизонты музыкальной реальности.
