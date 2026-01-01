Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер камерно-вокальной музыки
Вечер камерно-вокальной музыки

Возраст 6+

О концерте

Камерные вечера в Большом зале

В Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки состоится первый концерт нового цикла «Камерные вечера в Большом зале». Это уникальное событие обещает стать важной вехой в музыкальной жизни города.

Исполнители концерта

  • Марина Кузина (скрипка) — заслуженный деятель искусств РФ, профессор.
  • Наталия Мальцева (скрипка) — лауреат международных конкурсов, доцент кафедры струнных инструментов.
  • Эдуард Миллер (альт) — лауреат международных конкурсов.
  • Павел Дашкин (виолончель) — лауреат международных конкурсов, доцент кафедры струнных инструментов.
  • Вилик Дошоян (фортепиано) — лауреат международных конкурсов, ассистент-стажер.
  • Дмитрий Карпов (фортепиано) — лауреат международных конкурсов, солист Новосибирской государственной филармонии.
  • Василий Кузин (ведущий концерта) — ректор Новосибирского государственного театрального института, профессор.

Год Альфреда Шнитке

2024 год объявлен годом Альфреда Шнитке — одного из величайших российских композиторов второй половины XX века. Музыка Шнитке отражает отчаянный взгляд на современность, вечные проблемы человечества и его культуры.

Композитор в своих работах исследовал противоречия бытия, вдохновляясь творчеством Достоевского и Малера. Его музыка насыщена масштабными замыслами, контрастной драматургией и эмоциональной экспрессией. В ней выражена борьба с злом и стремление к лучшему в каждом человеке.

Уникальное сочетание индивидуального стиля и traditions русской и европейской музыки сделает вечер незабываемым и откроет новые горизонты музыкальной реальности.

Программа вечера

  • Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, ор. 227
  • Квартет для фортепиано и струнных, ор. 204 (реконструкция Квартета Г. Малера)
  • Квинтет для фортепиано и струнного квартета, ор. 108

Не упустите возможность насладиться выдающейся музыкой Альфреда Шнитке и стать частью культурного события, способного оставить след в сердцах слушателей.

Купить билет на концерт Вечер камерно-вокальной музыки

Помощь с билетами
В других городах
16 марта понедельник
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31

В ближайшие дни

Несносные
12+
Поп
Несносные
21 марта в 19:00 Ночь
от 700 ₽
Стендап. Открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап. Открытый микрофон
24 марта в 19:00 Standup Room
от 200 ₽
Cигма-бой тур: Бэтси
0+
Поп
Cигма-бой тур: Бэтси
3 апреля в 19:00 КК им. Маяковского
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше