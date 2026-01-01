Спектакль Вечер интимной поэзии

Вечер интимной поэзии театра «НЕОЛИРА»

Запретный плод сладок, и лучшим удобрением для него всегда была страсть. Поэты — это настоящие адепты чувства, запускающие по проводам строк электричество эмоций. Такие стихи не расскажут на уроках литературы и не прочтут перед сном родители. Но театр «НЕОЛИРА» отодвинул шёлковую штору цензуры и приглашает вас с придыханием пройти этот путь «От красного слова до красной комнаты».

Эротика и мат в поэзии

Эротика и мат — вот в двух словах программа вечера запрещенной поэзии. Вечер будет насыщен произведениями таких поэтов, как Пушкин, Лермонтов и Баратынский, а также современными лириками, которые не боятся использовать смелый и откровенный слог.

Антон Тарасов — ведущий вечера

Теневую сторону русской поэзии представит художественный руководитель театра «НЕОЛИРА», Антон Тарасов. Его эрудированность и искренность позволят оголить перед зрителями чарующую глубину классической литературы. Антон — не только поэт, но и композитор, автор множества известных хитов. Он также написал роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы критиков и читателей. Кроме того, Антон Тарасов основал театр «НЕОЛИРА» и стал продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Важная информация для зрителей

При приобретении льготного билета учтите, что на входе необходимо будет предъявить студенческий билет или пенсионное удостоверение. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет!

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, на сегодняшний день предлагает более ста различных мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти и спектакли. Каждое представление «НЕОЛИРЫ» дарит зрителям незабываемые эмоции!