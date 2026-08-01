Вечер III. Иван Царев

Вечер III. Тимур Халиуллин в новосибирской филармонии

«Вечер III. Тимур Халиуллин» - это уникальный концерт, который представит белгородский органист Тимур Халиуллин. Во время мероприятия зрители смогут насладиться исполнением произведений на органе, инструменте с удивительной историей и выразительными возможностями.

Концерт организован Новосибирской филармонией, которая славится проведением концертов и фестивалей классической музыки. Это событие станет отличной возможностью для любителей органной музыки и тех, кто ценит высокое искусство.

Талант и признание

Тимур Халиуллин - лауреат множества международных конкурсов, его выступления всегда привлекают внимание зрителей. Его богатый опыт концертной деятельности делает его выступление особенно ожидаемым.

Для всех ценителей музыки

«Вечер III. Тимур Халиуллин» будет интересен как истинным поклонникам классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомиться с органной музыкой. Возможно, вы откроете для себя новые грани музыкального наслаждения в исполнении талантливого музыканта.

Приходите, чтобы насладиться магией органной музыки и погрузиться в атмосферу истинного искусства!