Вечер хореографии в Учебном театре ГИТИС

Традиционно на сцене Учебного театра ГИТИС пройдет показ хореографических работ студентов Балетмейстерского факультета в рамках цикла «Вечер хореографии». Этот вечер обещает стать настоящим праздником танца и творчества.

Открытие вечера: «Куба – любовь моя»

Вечер откроет одноактный хореографический спектакль «Куба – любовь моя», поставленный Никитой Ерошенко, выпускником Балетмейстерского факультета под руководством Народного артиста СССР, профессора Вячеслава Гордеева. В спектакле примут участие как студенты, так и выпускники факультета, а также многократные победители российских и международных соревнований по спортивным бальным танцам. Среди исполнителей – мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Второе отделение: авторские сочинения студентов

Во втором отделении «Вечера хореографии» зрители смогут увидеть авторские работы студентов, выполненные в различных танцевальных направлениях. Это уникальная возможность увидеть разнообразие стилей и концепций, которые развивают молодые хореографы.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! «Вечер хореографии» – это не только возможность насладиться мастерством танца, но и поддержать молодых талантливых хореографов.