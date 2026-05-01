Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер хитов Dua Lipa
Билеты от 1200₽
Киноафиша Вечер хитов Dua Lipa

Вечер хитов Dua Lipa

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Шикарная вечеринка в Мумий Тролль Бар

28 мая в главном Московском клубе - Мумий Тролль Бар - состоится яркая вечеринка, посвященная одной из самых популярных певиц современности - Dua Lipa. Это событие непременно порадует поклонников ее музыки.

Кавер-исполнение хитов

Профессиональная кавер-команда Стереоволны/StereoWaves подготовила зажигательный сет из главных хитов с трех альбомов певицы. Вы услышите все самые популярные треки, включая «Don't Start Now» и «Levitating», что создаст незабываемую атмосферу вечеринки.

Дополнительные сюрпризы

В качестве приятного бонуса, гости смогут насладиться мини-сетом шедевров исполнителей, чья музыка близка по духу к творчеству Dua Lipa. Это отличная возможность открыть для себя новые мелодии и наслаждаться любимыми хитами в живом исполнении.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Встречаемся в Мумий Тролль Бар – будет весело!

Купить билет на концерт Вечер хитов Dua Lipa

Помощь с билетами
Май
28 мая четверг
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Илья Камалдинов & Spacemaze
12+
Джаз

Илья Камалдинов & Spacemaze

1 июля в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 800 ₽
Дельфин. Summer Sound х билайн
16+
Фестиваль Электронная музыка Альтернативный рок

Дельфин. Summer Sound х билайн

8 августа в 19:30 Дизайн завод «Флакон»
от 2800 ₽
Линда
18+
Поп

Линда

2 июля в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше