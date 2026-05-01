Вечер хитов 90-00х
Киноафиша Вечер хитов 90-00х

Вечер хитов 90-00х

Продолжительность 3 часа

О концерте

Вечеринка памяти: хиты 90-00-х в Неквартире

Весна подходит к своему завершению, а это значит, что впереди у нас незабываемая встреча с лучшими хитами 90-00-х! Приглашаем вас на зажигательную вечеринку 29 мая в 20:00, где мы с любовью вспомним легендарные песни тех лет.

Музыкальная программа

В программе вас ждут хиты, которые стали настоящими гимнами нашего времени. Будем петь вместе такие песни, как:

  • «Ничего не говори» – Рок Острова
  • «Стюардесса по имени Жанна» – В. Пресняков
  • «Посмотри в глаза» – Н. Ветлицкая
  • «Боже, какой пустяк» – А. Иванов

Эти и многие другие композиции вернут нас в незабываемые моменты, полные радости и тепла.

Уютная атмосфера

Погружение в музыкальную ностальгию будет сопровождаться прекрасными голосами талантливых музыкантов, которые точно тронут ваше сердце с первых нот. Мы уверены, что вам не захочется покидать танцпол!

Угощения для всех

Как всегда, наш пенный партнер порадует вас угощениями, а также закусками от Неквартиры. Для любителей чая предусмотрены сладости, которые уже включены в стоимость билета. Мы позаботились о том, чтобы каждый мог насладиться вечерним мероприятием!

Где нас найти

Мы ждем вас по адресу: ул. Текстильная, 14 (район ул. Ауэзова - Кабанбай Батыра). Не упустите возможность окунуться в атмосферу ностальгии и веселья!

Май
29 мая пятница
20:00
Творческое пространство «Неквартира» г. Алматы, ул. Текстильная 14
от 10000 ₸

