О концерте

Вечер французской музыки в Jam Club

«Вечер французской музыки» — это концерт, который подарит вам ноты романтики и атмосферу Парижа. На мероприятии прозвучат песни и мелодии, овеянные духом багетов и бокалов красного вина.

Организаторы и исполнители

Концерт организован известными музыкантами и продюсерами, которые уже реализовали успешные проекты в Париже. Их опыт и творческий подход обещают создать незабываемую атмосферу.

Причины посетить концерт

Это уникальная возможность услышать французскую музыку вживую, глубже прочувствовать романтическую атмосферу и ощутить себя в сердце французской культуры. Мероприятие будет интересно как ценителям классической музыки, так и всем любящим французскую культуру.

Кому будет интересно

Концерт привлечёт любителей французской музыки и культуры, а также тех, кто хочет провести романтический вечер в компании близких или друзей. Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями и насладиться утончённым искусством живого исполнения!

Январь
Февраль
18 января воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
22 февраля воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

