Вечер французской камерной музыки «Musique de Paris»
Вечер французской камерной музыки «Musique de Paris»

6+
О концерте

Музыкальный вечер в Шереметевском Дворце

Приглашаем вас на уникальный концерт в музее музыки в Санкт-Петербурге, посвященный музыке Парижа конца XIX и начала XX века. Это время стало настоящей эпохой музыкального расцвета, подарившей миру шедевры, которые живут и поныне.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат произведения известных композиторов:

  • Клод Дебюсси
  • Габриэль Форе
  • Рейнальдо Ана
  • Франсис Пуленк

Исполнители

Концерт порадует зрителей выступлением талантливых музыкантов:

  • Мария Провоторова (фортепиано)
  • Всеволод Долганов (виолончель)
  • Виталий Мальков (скрипка)

Продолжительность концерта

Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться атмосферой волнительной музыки и ярких мелодий!

Май
30 мая суббота
16:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 400 ₽

