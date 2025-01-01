Вечер фортепианной музыки. Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталия Цымбалюк-Романовская — выдающаяся пианистка, которая завершила обучение в десятилетке и консерватории в Киеве. Она также прошла ассистентуру-стажировку в ГКА им. Маймонида в Москве. Ее талант отмечен наградами на международных конкурсах, в том числе в Париже, а также участием в мастер-классах в Моцартеуме (Австрия) и Тель-Хай (Израиль).
Этот концерт будет посвящен памяти профессора Игоря Михайловича Рябова (1930–2006), который оставил значимый след в музыкальном образовании.
В программе прозвучат произведения великих композиторов:
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и отдать дань уважения памяти великого педагога. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.