Вечер фортепианной музыки. Виталина Цымбалюк-Романовская
16+
Возраст 16+
О концерте

Музыка гениев: концерт Виталии Цымбалюк-Романовской в Москве

Виталия Цымбалюк-Романовская — выдающаяся пианистка, которая завершила обучение в десятилетке и консерватории в Киеве. Она также прошла ассистентуру-стажировку в ГКА им. Маймонида в Москве. Ее талант отмечен наградами на международных конкурсах, в том числе в Париже, а также участием в мастер-классах в Моцартеуме (Австрия) и Тель-Хай (Израиль).

Этот концерт будет посвящен памяти профессора Игоря Михайловича Рябова (1930–2006), который оставил значимый след в музыкальном образовании.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

Вольфганг Амадей Моцарт

  • Фантазия ре минор K397
  • Вариации KV354 (299a) ми-бемоль мажор, «Je suis Lindor»

Роберт Шуман

  • «Детские сцены», соч. 15

Фридерик Шопен

  • Соната №2 си-бемоль минор, соч. 35
  • Этюд до минор, соч. 10 №12 «Революционный»
  • Ноктюрн до-диез минор, соч. посмертное

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и отдать дань уважения памяти великого педагога. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 800 ₽

