Вечер фортепианной музыки Валентины Лисицы
Вечер фортепианной музыки Валентины Лисицы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Виртуозная вечерняя программа с Валентиной Лисицей

Новая встреча с полюбившейся пермской публике — всемирно известной пианисткой Валентиной Лисицей! В предстоящем концерте она представит интересную и технически сложную программу, в которой прозвучат:

  • 24 прелюдии для фортепиано Сергея Рахманинова;
  • Фортепианные транскрипции увертюры «Тангейзер» Рихарда Вагнера;
  • Симфония № 3 «Героическая» Людвига ван Бетховена в обработке Ференца Листа.

Рахманинов: 24 прелюдии

Сергей Рахманинов (1873–1943) — один из величайших композиторов-романтиков и пианистов-виртуозов своего времени. Его 24 прелюдии позволяют раскрыть безграничные выразительные возможности фортепиано. Композитор часто обращался к этому жанру, и его прелюдии по праву входят в «золотой фонд» мировой музыки.

В программе концерта Валентина Лисица исполнит полный цикл из 24 прелюдий, который станет уникальной возможностью для зрителей услышать эти произведения целиком. Пианистка отметила: «Прелюдии хорошо слушаются именно циклом, хоть и не были так задуманы. Я буду играть их подряд, не снимая рук и без аплодисментов между ними». Каждый из 24 шедевров раскрывает контрастность света и тени, мажора и минора, и представляют собой образы русской души.

Транскрипции Ференца Листа

Программу продолжат выдающиеся транскрипции Ференца Листа, который мастерски переносил красоту и драматизм оркестровых произведений на клавиатуру фортепиано. Лист верил, что десяти пальцев пианиста достаточно для передачи всех нюансов оркестровой фактуры. Его транскрипции — это не просто переложения, а глубокие переосмысления оригинала.

Особое внимание в программе уделяется увертюре «Тангейзер» Рихарда Вагнера, которой Лист присвоил статус «симфонической поэмы». Это произведение не только освещает основные темы оперы, но и вместе с тем раскрывает её драматическую сущность.

Бетховен в фортепианной интерпретации

Заключительной частью концертной программы станет транскрипция Симфонии № 3 «Героическая» Бетховена, в которой Лист передает масштаб произведения и устраивает титаническую борьбу пианиста с оркестром. Изначально Бетховен хотел посвятить симфонию Наполеону, но после, узнав о его амбициях, решительно изменил свое мнение, изменив название на «Героическая». Эта симфония стала грандиозным событием в истории музыки.

Об исполнителе

Валентина Лисица — солистка Москонцерта и лауреат международных конкурсов, известная своими уникальными выступлениями на ведущих сценах мира. Она обладает первой премией Международного конкурса Dranoff International Two Piano Competition (1991) и записала множество альбомов на известной студии DECCA.

Лисица выступает на лучших площадках Европы, США, Южной Америки и Азии, включая парижский Театр Елисейских Полей, Берлинскую филармонию и лондонский Альберт-холл.

Программа концерта

  • Первое отделение: 24 прелюдии Сергея Рахманинова
  • Второе отделение:
    • Увертюра «Тангейзер» Рихарда Вагнера в транскрипции Ференца Листа;
    • Симфония № 3 Людвига ван Бетховена в обработке Ференца Листа.

Программа может меняться.

Расписание

В других городах

Пермь, 25 сентября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 2000 ₽

