Вечер фортепианной музыки Валентина Малинина
Вечер фортепианной музыки Валентина Малинина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальные шедевры в исполнении Валентина Малинина в Пермской филармонии

Скоро на сцене — уникальный концерт для любителей классической музыки! Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Валентин Малинин исполнит великолепные произведения великих композиторов.

Первая часть программы

Концерт откроется звучанием произведений Фредерика Шопена. В первой части зрители смогут насладиться:

  • Полонезом-фантазией, op. 61
  • Двумя ноктюрнами, op. 27
  • Мазурками, ор. 33
  • Скерцо № 3 до-диез минор, op. 39

Вторая часть программы

Во втором отделении прозвучат работы Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова:

  • Бергамская сюита от Дебюсси
  • Соната № 2 си-бемоль минор, op. 36 от Рахманинова

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая затрагивает самые глубокие струны души!

Расписание

Пермь, 10 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

