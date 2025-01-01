Вечер фортепианной музыки Валентина Малинина

Музыкальные шедевры в исполнении Валентина Малинина в Пермской филармонии

Скоро на сцене — уникальный концерт для любителей классической музыки! Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Валентин Малинин исполнит великолепные произведения великих композиторов.

Первая часть программы

Концерт откроется звучанием произведений Фредерика Шопена. В первой части зрители смогут насладиться:

Полонезом-фантазией, op. 61

Двумя ноктюрнами, op. 27

Мазурками, ор. 33

Скерцо № 3 до-диез минор, op. 39

Вторая часть программы

Во втором отделении прозвучат работы Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова:

Бергамская сюита от Дебюсси

Соната № 2 си-бемоль минор, op. 36 от Рахманинова

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая затрагивает самые глубокие струны души!