Вечер фортепианной музыки Реми Женье

Музыкальный вечер с Реми Женье в Пермской филармонии

Лауреат международных конкурсов Реми Женье, один из самых блестящих пианистов своего поколения, выступит с уникальной программой. На вечере прозвучат произведения, которые входят в «золотой репертуар» лучших пианистов мира.

Программа вечера

В программе вечера представлены:

Доменико Скарлатти – 4 сонаты: Соната K.490 Ре мажор Соната K.14 Соль мажор Соната K.213 Ре минор Соната K.96 Ре мажор

– 4 сонаты: Морис Равель – «Гробница Куперена»

– «Гробница Куперена» Франц Шуберт – Экспромт ор. 90 № 1 до минор

– Экспромт ор. 90 № 1 до минор Фредерик Шопен – Баллада № 3 Ля-бемоль мажор

– Баллада № 3 Ля-бемоль мажор Франц Шуберт – Экспромт ор. 90 № 4 Ля-бемоль мажор

– Экспромт ор. 90 № 4 Ля-бемоль мажор Фредерик Шопен – Баллада № 4 фа минор

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Значение произведений

Сонаты Скарлатти, написанные в эпоху барокко, повлияли на становление фортепианного стиля венских классиков. Скарлатти родился в один год с Бахом и Генделем, и его небольшие сонаты для клавесина известны своей технической сложностью и мелодической остротой. В программе будут представлены четыре сонаты из 555, написанных композитором.

Сюита «Гробница Куперена» Равеля, созданная в стиле французских клавесинистов XVIII века, была завершена композитором лишь в 1917 году после возвращения с фронта Первой мировой войны. Каждая из шести пьес посвящена памяти его друзей, погибших на войне.

Романтические шедевры

Экспромты Франца Шуберта, написанные в 1827 году, являются ярким проявлением романтического музыкального искусства. Они сочетают техническую изобретательность и музыкальную выразительность. На вечере прозвучат два популярнейших экспромта: № 1 и № 4.

Баллады Фредерика Шопена, созданные в 30-е годы XIX века, вдохновлены патриотической поэзией. В их структуре свободно сочетаются элементы различных жанров, что делает каждую из них уникальной и самобытной. В честь 215-летия со дня рождения композитора будут исполнены баллады № 3 и № 4, требующие от исполнителя высочайшего мастерства.

Исполнитель

Реми Женье, выпускник Парижской консерватории, известен своей виртуозной техникой и особой элегантностью исполнения. Он является лауреатом множества престижных конкурсов и активно выступает на международной арене, сотрудничая с ведущими оркестрами мира. Диск Женье, посвященный Баху, был удостоен высших наград, и его музыкальная карьера продолжает развиваться стремительными темпами.

Не упустите возможность насладиться вечером выдающейся музыки в исполнении талантливого пианиста!