Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов

Лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского, известный российский пианист Константин Емельянов выступает со многими симфоническими коллективами, сотрудничает с выдающимися музыкантами – Юрием Башметом, Владимиром Федосеевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским и многими другими. Константин Емельянов – умный, глубокий, сложившийся музыкант со своей индивидуальной интонацией. Его интерпретации отличают безупречный вкус и идеальный баланс. Сейчас пианист активно концертирует и принимает участие в различных музыкальных проектах и фестивалях. Исполнительский стиль Константина Емельянова являет собой органичное сочетание эмоциональной открытости и строгой работы мысли. В программе прозвучат сочинения Фредерика Шопена, Сергея Прокофьева и др.