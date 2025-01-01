Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов
Киноафиша Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов

Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского, известный российский пианист Константин Емельянов выступает со многими симфоническими коллективами, сотрудничает с выдающимися музыкантами – Юрием Башметом, Владимиром Федосеевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским и многими другими. Константин Емельянов – умный, глубокий, сложившийся музыкант со своей индивидуальной интонацией. Его интерпретации отличают безупречный вкус и идеальный баланс. Сейчас пианист активно концертирует и принимает участие в различных музыкальных проектах и фестивалях. Исполнительский стиль Константина Емельянова являет собой органичное сочетание эмоциональной открытости и строгой работы мысли. В программе прозвучат сочинения Фредерика Шопена, Сергея Прокофьева и др.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 650 ₽

Фотографии

Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов Вечер фортепианной музыки: Константин Емельянов

В ближайшие дни

Reptiloid x Лауд
18+
Электронная музыка Вечеринка
Reptiloid x Лауд
1 августа в 18:00 Tulum
от 1000 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
25 июля в 18:00 Standup Bar Krasnodar
от 600 ₽
Aiwaska
18+
Техно Вечеринка
Aiwaska
25 июля в 20:00 Tulum
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше