Вечер фортепианной музыки. Евгений Ивашко
Вечер фортепианной музыки. Евгений Ивашко

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечера фортепианной музыки в Ельцин Центре

В Ельцин Центре завершается серия осенних вечеров фортепианной музыки, где выступают лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. На этот раз публике вновь представит свой талантирующий пианист Евгений Ивашко — лауреат I премии VIII Международного конкурса.

Виртуозная программа

Евгений Ивашко порадует зрителей виртуозной и яркой программой, составленной из произведений классиков. Этот музыкант является выпускником Московской консерватории, где обучался у профессора и народного артиста Российской Федерации Владимира Овчинникова.

Кто такой Евгений Ивашко

За свою карьеру Ивашко выступал с такими известными коллективами, как оркестр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московский камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а также Уральский государственный академический филармонический оркестр и другие.

Программа вечера

Программа концерта будет разбита на два отделения:

  • 1 отделение:
    • Вольфганг Амадей Моцарт — Фантазия № 3, ре минор K397
    • Фридерик Шопен — Этюд №1, до мажор op.10
    • Евгений Глебов — Игорь Оловников — «Белорусские сувениры»
    • Ференц Лист — «Грёзы Любви», S.541
    • Ференц Лист — Трансцендентный этюд №10, фа минор S.139
  • 2 отделение:
    • Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №1. До мажор
    • Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №2. Ми-бемоль мажор
    • Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №3. Соль-бемоль мажор
    • Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №4. Ля-бемоль мажор
    • Франц Шуберт — Ференц Лист — Вальс-каприс №6 из цикла «Венские вечера», S.427
    • Ференц Лист — Венгерская рапсодия №6, ре-бемоль мажор, S.427/6

Дата и место проведения

Спектакль состоится 20 декабря в 19:00 в кинозале Ельцин Центра. Не упустите возможность насладиться творчеством настоящего мастера!

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 700 ₽

