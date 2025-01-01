Вечер фортепианной музыки. Евгений Ивашко

В Ельцин Центре завершается серия осенних вечеров фортепианной музыки, где выступают лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. На этот раз публике вновь представит свой талантирующий пианист Евгений Ивашко — лауреат I премии VIII Международного конкурса.
Евгений Ивашко порадует зрителей виртуозной и яркой программой, составленной из произведений классиков. Этот музыкант является выпускником Московской консерватории, где обучался у профессора и народного артиста Российской Федерации Владимира Овчинникова.
За свою карьеру Ивашко выступал с такими известными коллективами, как оркестр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московский камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а также Уральский государственный академический филармонический оркестр и другие.
Программа концерта будет разбита на два отделения:
Спектакль состоится 20 декабря в 19:00 в кинозале Ельцин Центра. Не упустите возможность насладиться творчеством настоящего мастера!