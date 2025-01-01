Вечер фортепианной музыки. Евгений Ивашко

Вечера фортепианной музыки в Ельцин Центре

В Ельцин Центре завершается серия осенних вечеров фортепианной музыки, где выступают лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. На этот раз публике вновь представит свой талантирующий пианист Евгений Ивашко — лауреат I премии VIII Международного конкурса.

Виртуозная программа

Евгений Ивашко порадует зрителей виртуозной и яркой программой, составленной из произведений классиков. Этот музыкант является выпускником Московской консерватории, где обучался у профессора и народного артиста Российской Федерации Владимира Овчинникова.

Кто такой Евгений Ивашко

За свою карьеру Ивашко выступал с такими известными коллективами, как оркестр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московский камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а также Уральский государственный академический филармонический оркестр и другие.

Программа вечера

Программа концерта будет разбита на два отделения:

1 отделение: Вольфганг Амадей Моцарт — Фантазия № 3, ре минор K397 Фридерик Шопен — Этюд №1, до мажор op.10 Евгений Глебов — Игорь Оловников — «Белорусские сувениры» Ференц Лист — «Грёзы Любви», S.541 Ференц Лист — Трансцендентный этюд №10, фа минор S.139

2 отделение: Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №1. До мажор Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №2. Ми-бемоль мажор Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №3. Соль-бемоль мажор Франц Шуберт — Экспромты, op.90 №4. Ля-бемоль мажор Франц Шуберт — Ференц Лист — Вальс-каприс №6 из цикла «Венские вечера», S.427 Ференц Лист — Венгерская рапсодия №6, ре-бемоль мажор, S.427/6



Дата и место проведения

Спектакль состоится 20 декабря в 19:00 в кинозале Ельцин Центра. Не упустите возможность насладиться творчеством настоящего мастера!