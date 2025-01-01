Вечер фортепианной музыки. Анастасия Чернова, Иван Доброродный

Волшебство фортепианной музыки в Ельцин Центре

Ельцин Центр запускает ежегодную серию концертов фортепианной музыки, в которой участвуют лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Открывающий концерт серии порадует зрителей выступлениями молодых талантов.

Исполнители

В первом концерте выступят:

Анастасия Чернова — лауреат I премии Юношеского конкурса.

— лауреат II премии.

Оба исполнителя — ученики Уральской специальной музыкальной школы и уже имеют богатый опыт на международной арене. Анастасия - стипендиат Межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена», а Иван был удостоен награды на IX Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения:

1 отделение

Иван Доброродный: Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга №18 солиг-диез минор из II тома «Хорошо Темперированного Клавира», BWV 887 Фридерик Шопен. Вариации на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан», op.2 Сергей Рахманинов. Прелюдия №4 ре мажор, op.23 и Этюды-картины, №4 си минор, №9 ре мажор, op.39 Клод Дебюсси. «Фейерверк» – прелюдия №24 из цикла «Двадцать четыре прелюдии для фортепиано», L123



2 отделение

Анастасия Чернова: Морис Равель. «Лодка в океане», «Альборада» из цикла «Отражения», M43 Фридерик Шопен. Соната для фортепиано №3 си минор, ор.58



Приглашаем насладиться вечерним волшебством фортепианной музыки и проникнуться атмосферой творчества и юной энергии исполнителей. Это шанс увидеть будущее классической музыки уже сегодня!