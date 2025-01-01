Вечер фортепианной музыки. Анастасия Чернова, Иван Доброродный

Ельцин Центр запускает ежегодную серию концертов фортепианной музыки, в которой участвуют лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Открывающий концерт серии порадует зрителей выступлениями молодых талантов.
В первом концерте выступят:
Оба исполнителя — ученики Уральской специальной музыкальной школы и уже имеют богатый опыт на международной арене. Анастасия - стипендиат Межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена», а Иван был удостоен награды на IX Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.
Концерт будет разделен на два отделения:
Приглашаем насладиться вечерним волшебством фортепианной музыки и проникнуться атмосферой творчества и юной энергии исполнителей. Это шанс увидеть будущее классической музыки уже сегодня!