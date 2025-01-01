Меню
Вечер фортепианной музыки. Анастасия Чернова, Иван Доброродный
Вечер фортепианной музыки. Анастасия Чернова, Иван Доброродный

Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебство фортепианной музыки в Ельцин Центре

Ельцин Центр запускает ежегодную серию концертов фортепианной музыки, в которой участвуют лауреаты и дипломанты международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Открывающий концерт серии порадует зрителей выступлениями молодых талантов.

Исполнители

В первом концерте выступят:

  • Анастасия Чернова — лауреат I премии Юношеского конкурса.
  • Иван Доброродный — лауреат II премии.

Оба исполнителя — ученики Уральской специальной музыкальной школы и уже имеют богатый опыт на международной арене. Анастасия - стипендиат Межрегионального общественного благотворительного фонда «Новые имена», а Иван был удостоен награды на IX Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения:

1 отделение

  • Иван Доброродный:
    • Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга №18 солиг-диез минор из II тома «Хорошо Темперированного Клавира», BWV 887
    • Фридерик Шопен. Вариации на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан», op.2
    • Сергей Рахманинов. Прелюдия №4 ре мажор, op.23 и Этюды-картины, №4 си минор, №9 ре мажор, op.39
    • Клод Дебюсси. «Фейерверк» – прелюдия №24 из цикла «Двадцать четыре прелюдии для фортепиано», L123

2 отделение

  • Анастасия Чернова:
    • Морис Равель. «Лодка в океане», «Альборада» из цикла «Отражения», M43
    • Фридерик Шопен. Соната для фортепиано №3 си минор, ор.58

Приглашаем насладиться вечерним волшебством фортепианной музыки и проникнуться атмосферой творчества и юной энергии исполнителей. Это шанс увидеть будущее классической музыки уже сегодня!

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

