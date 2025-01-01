Вечер фортепианного джаза в исполнении Трио Алексея Черемизова

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный фортепианному джазу, который состоится в Санкт-Петербурге. На этом концертевы насладитесь мелодиями джазовой музыки в исполнении Трио Алексея Черемизова.

О концерте

Это не просто концерт, это возможность услышать джаз в его чистом виде. Фортепиано, как один из самых романтичных инструментов, передает всю глубину и многогранность джазовой музыки. Это событие особенно понравится тем, кто ценит атмосферу живого исполнения.

Организатор

Организует вечер Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки, известная своими высококачественными музыкальными программами и одним из лучших джазовых репертуаров в стране.

Кому будет интересно

Концерт привлечет любителей джазовой музыки и фортепиано, а также тех, кто хочет открыть для себя новые звучания и пережить вечер, наполненный искренними эмоциями.

Не упустите шанс насладиться замечательной музыкой в удивительной компании!