Вечер фортепианного джаза
12+
Вечер фортепианного джаза в исполнении Трио Алексея Черемизова

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный фортепианному джазу, который состоится в Санкт-Петербурге. На этом концертевы насладитесь мелодиями джазовой музыки в исполнении Трио Алексея Черемизова.

Это не просто концерт, это возможность услышать джаз в его чистом виде. Фортепиано, как один из самых романтичных инструментов, передает всю глубину и многогранность джазовой музыки. Это событие особенно понравится тем, кто ценит атмосферу живого исполнения.

Организует вечер Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки, известная своими высококачественными музыкальными программами и одним из лучших джазовых репертуаров в стране.

Концерт привлечет любителей джазовой музыки и фортепиано, а также тех, кто хочет открыть для себя новые звучания и пережить вечер, наполненный искренними эмоциями.

Не упустите шанс насладиться замечательной музыкой в удивительной компании!

13 декабря суббота
20:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

