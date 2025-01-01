Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вечер фламенко
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вечер фламенко

Вечер фламенко

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где каждый момент наполнен энергией, страстью и аутентичной атмосферой солнечной Испании

Вас ждёт настоящее путешествие в мир фламенко — одного из самых ярких и эмоциональных танцевально-музыкальных жанров.

Программа концерта

В программе:

  • завораживающие танцы в исполнении профессиональных артистов
  • виртуозная игра на гитаре
  • проникновенные песни в исполнении мастеров фламенко
  • аутентичные костюмы и традиционные атрибуты танца
  • живая музыка в лучших традициях испанского стиля

Мастера фламенко на сцене

На сцене соберутся лучшие мастера фламенко:

  • талантливые танцоры, владеющие всеми секретами этого страстного искусства
  • гитаристы-виртуозы, чьи пальцы творят настоящие музыкальные чудеса
  • певицы, чей голос проникает в самое сердце
  • перкуссионисты, создающие неповторимый ритм фламенко

Уютная атмосфера вечера

Вы сможете насладиться тёплой атмосферой уютного вечера. Приглушённый свет, мерцание свечей и страстные ритмы создадут неповторимую обстановку настоящей Испании.

Погрузитесь в мир фламенко, где каждый звук и каждое движение наполнены глубоким смыслом и неподдельной страстью. Этот вечер станет настоящим подарком для ценителей музыки и танца.

Купить билет на концерт Вечер фламенко

Помощь с билетами
Ноябрь
9 ноября воскресенье
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
8 октября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 1500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
23 ноября в 21:30 Standup Café
от 700 ₽
Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви
6+
Классическая музыка Эстрада
Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви
7 ноября в 19:00 Мэрия Москвы
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше